Зеленський підписав закон про повернення довоєнних податків
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, повідомляє Новое время.
Відповідна інформація з’явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Прийнятий закон передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Закон врегульовує перехід з 2% ЄП:
— платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
— новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
— автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
— надання платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, права перейти повторно в 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року.
Закон з 1 серпня частково скасовує чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Можливе звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами) можливе, якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).
Податкові пільги для бізнесу запровадили з 1 квітня 2022 року. Передбачалося, що вони мають діяти до закінчення воєнного стану. Згодом після підписання Меморандуму з МВФ передбачалося, що їх скасують з 1 липня 2023 року — але Верховна Рада не встигла ухвалити законопроект.
Раніше глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявляв, що повернення довоєнного рівня податків має забезпечити близько 1,5 млрд грн на місяць додаткових надходжень до бюджету.