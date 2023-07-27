Зеленський підписав закон про повернення довоєнних податків

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, повідомляє Новое время.

Відповідна інформація з’явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Прийнятий закон передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.

Закон врегульовує перехід з 2% ЄП:

— платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

— новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

— автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

— надання платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, права перейти повторно в 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року.

Закон з 1 серпня частково скасовує чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Можливе звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами) можливе, якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

Податкові пільги для бізнесу запровадили з 1 квітня 2022 року. Передбачалося, що вони мають діяти до закінчення воєнного стану. Згодом після підписання Меморандуму з МВФ передбачалося, що їх скасують з 1 липня 2023 року — але Верховна Рада не встигла ухвалити законопроект.

Раніше глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявляв﻿, що повернення довоєнного рівня податків має забезпечити близько 1,5 млрд грн на місяць додаткових надходжень до бюджету.