Twitter забрав собі нікнейм @x у фотографа – йому не заплатили

Ілон Маск забрав собі нікнейм @x у Twitter, не заплативши його власнику, в рамках ребрендингу соціальної мережі. Про це повідомляє The Telegraph, повідомляє Ліга.net.

Джин Ікс Хван, фотограф із Сан-Франциско, був власником акаунту @x, аж коли він був змінений на офіційний акаунт X, нове ім'я Маска для Twitter. Хван сказав, що був готовий розглянути можливість продажу акаунту @x, який був зареєстрований у 2007 році, але у вівторок він просто отримав електронного листа, в якому йшлося про те, що він переходить у власність компанії.

Хван сказав, що йому запропонували деякі товари X і зустріч з керівництвом компанії, але не запропонували ніякого фінансового заохочення.

Користувачі Twitter не мають юридичних прав на свої імена, але в умовах надання послуг компанії сказано, що вона видалятиме акаунти людей лише у випадках порушення прав на торгові марки.

Компанія перемістила акаунт Хвана на нове ім'я. 26 липня вранці Хван написав у Твіттері зі свого нового акаунта "@x12345678998765": "Все добре, що добре закінчується".

Перед тим, як акаунт був переведений, чоловік заявив, що готовий продати його за правильною ціною. Акаунти Twitter, що складаються з однієї літери, здебільшого створені в перші місяці існування сайту, коли більшість людей ще не чули про соціальну мережу, вважаються найціннішими в сервісі.

Вважається, що в минулому акаунти з однієї літери переходили з рук в руки за десятки тисяч доларів.