Окупанти закрили Арабатську стрілку через "загрозу Криму"

Російські окупанти заборонять доступ цивільним на Арабатську стрілку з вечора 31 липня, аргументуючи це необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму. Про це повідомляє Кримінформ з посиланням на так зване "управління ФСБ у Криму".

Повідомляється, що створений окупантами "оперштаб Криму" під головуванням призначеного Росією "голови" півострова Сергія Аксьонова затвердив рішення про невидачу перепусток на Арабатську стрілку цивільним з 20:00 31 липня.

Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" та ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Заходи, як стверджують окупанти, вводяться до особливого розпорядження та необхідні для "локалізації загроз безпеці населенню, військовим та іншим об'єктам", розташованим в окупованому Криму.

Нагадаємо, у листопаді минулого року українська розвідка повідомила, що колаборантів та представників окупаційної адміністрації переселяють на Арабатську стрілку