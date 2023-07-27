США "нагадають" про важливість дотримання стелі цін на нафту РФ - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена готова посилити роботу із західними торговими домами, страховиками і власниками танкерів, щоб нагадати їм про необхідність дотримуватися встановленого G7 граничного рівня цін на російську нафту, оскільки нафта РФ торгується вище цього рівня. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Такий підхід відображає бажання Вашингтона заохотити покупців дотримуватися верхньої межі в 60 доларів за барель, встановленої в грудні минулого року на морський експорт російської нафти країнами G7, ЄС та Австралією у відповідь на війну Росії проти України.

Очікується, що адміністрація використовуватиме "м'яку" тактику, замість широко розповсюджених погроз суворих заходів проти потенційних порушників, оскільки це може дестабілізувати енергетичні ринки.

"Початковий намір Мінфіну - бути м'яким, не бити, як молот, по танкерах і власниках танкерів, тиснути, але тиснути тихо, за допомогою листів, телефонних дзвінків" , - повідомило джерело Reuters .

Американські чиновники, ймовірно, посилять комунікацію з торговими домами, власниками танкерів, страховиками та іншими, нагадуючи їм, що в разі використання західних морських послуг необхідно зберігати свідоцтва про те, що російська нафта була куплена за ціною нижче 60 доларів.

Джерело в адміністрації Байдена каже, що такі розмови з постачальниками послуг про їхні вимоги були постійними під час запровадження обмежень.

"Ми вже вели такі розмови, і вони триватимуть" , - сказало джерело.

Обмеження ціни забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування і фінансування для нафти, проданої за ціною, вищою за верхню межу.

За даними Reuters, російська нафта марки Urals торгується на рівні або вище верхньої межі вже майже два тижні. Мінфін США використовує середньомісячні ціни для розрахунку ціни на нафту марки Urals, а це означає, що може пройти деякий час, перш ніж ціна на нафту РФ буде вважатися такою, що перевищує верхню межу.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заявляє, що особи або компанії, які ухиляються, уникають або порушують стелю цін, можуть зіштовхнутися з адміністративною або кримінальною відповідальністю, включаючи штрафи, і що воно буде працювати з іншими країнами, аби обмінюватися інформацією про обхід межі цін.

"Ми докладаємо всіх зусиль, аби гарантувати, що ухилення не спотворює ринок" , - заявив високопосадовець Міністерства фінансів США.

Адміністрація Байдена, однак, налаштована діяти повільно, остерігаючись створення хвиль на ринку, які можуть призвести до зростання світових цін на нафту.

За словами джерела, вона не хоче занадто сильно вдаватися до примусових заходів, втручаючись у рух нафти, оскільки це може призвести до її подорожчання.

“Це налякає постачальників послуг, які сприяють експорту, а вони, безумовно, не хочуть цього робити" , - зазначає джерело.

Високі споживчі ціни на енергоносії є політичним ризиком для президента США Джо Байдена, який прагне переобрання у 2024 році.

Верхня межа ціни завжди переслідувала дві мети: зменшити доходи Росії від експорту нафти і забезпечити, щоб нафта продовжувала надходити на світові ринки. Адміністрація США наполягає на тому, що обмеження є ефективним.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо нещодавно спілкувався з країнами з великим судноплавним флотом і морською торгівлею, а помічник міністра фінансів з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг закликала страхові компанії, які надають послуги із захисту та відшкодування збитків, відомих як P&I клуби, нагадати про вимоги, пов'язані з купівлею російської нафти.

Інше джерело в уряді США повідомило, що ціна на нафту Urals є високою через нещодавні угоди з країнами, які знаходяться поза межами дії ліміту.

Такі продажі, переважно до Індії та Китаю, є дорогими для Росії. Росії доводиться витрачати гроші на тіньовий танкерний флот та інші витрати, щоб транспортувати нафту на далекі відстані замість того, щоб постачати її трубопроводами переважно до Європи.

Адеємо каже, що минулого місяця російський центральний банк гарантував близько дев'яти мільярдів доларів за схемою перестрахування, яка має замінити західне перестрахування, через обмеження ціни, гроші, які Кремль не може інвестувати в озброєння для ведення війни проти України.

“Державний департамент уважно стежить за всіма суднами, що займаються завантаженням сирої нафти і нафтопродуктів з Росії, а також за потенційним ухиленням або недотриманням вимог, включаючи використання обманних практик для доступу до послуг коаліції для нафти, що торгується вище встановлених лімітів" , - заявив речник Держдепу.

Якщо ціни на нафту марки Urals продовжать зростати вище верхньої межі, Вашингтон може закликати країни G7 та ЄС підняти ліміт, але це буде дипломатичним і політичним кроком, який може зіштовхнутися зі спротивом з боку країн Східної Європи та американських законодавців.

Експерт з питань енергетичної безпеки та клімату Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл вважає, що узгоджене виконання зобов'язань буде відбуватися повільно.