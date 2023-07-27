Лідер республіканців у Сенаті США закликав швидше надавати Україні зброю

Лідер Республіканської партії в американському Сенаті Мітч Макконнелл закликав адміністрацію президента Джо Байдена прискорити постачання військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву він зробив у залі Сенату США.

Сенатор наголосив, що адміністрація Байдена "має почати рухатися зі відповідною швидкістю", щоб надати Україні "смертоносні інструменти, які їм потрібні, щоб закінчити свою боротьбу".

"Зі свого боку, оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат повинен інвестувати в оборонно-промислову базу, яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно озброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз з боку Росії та Китаю" ,﻿ – зазначив Макконнелл.

За його словами, нерішучість і бездіяльність адміністрації Байдена призводить до того, що деякі ключові сили і засоби запізно прибувають на поле бою.

Сенатор також натякнув на необхідність надати Україні далекобійні ракети, заявивши, що "удари на великі відстані допомогли б Україні змусити російських окупантів відступити, як наші друзі вже продемонстрували, успішно застосувавши британські крилаті ракети Storm Shadow".