Зеленський подарував Залужному іменну зброю, а Сирському – картину
Президент України Володимир Зеленський подарував Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному іменну вогнепальну зброю, а командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському – картину.
Зеленський вручив подарунки з нагоди днів народжень генералів, які були раніше. Відповідне відео опубліковане в соцмережах президента.
"Також сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня).
Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них", - зазначив президент.
Нагадаємо, Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного головнокомандувача у Дніпрі, на якому обговорили ситуацію на фронті та забезпечення ЗСУ.