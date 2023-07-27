Понад 700 населених пунктів без світла через негоду – Міненерго

Станом на 27 липня через негоду без світла залишились 260 тисяч споживачів у понад 700 населених пунктах 11 українських регіонів. Про це заявили в Міністерстваі енергетики, повідомляє Укрінформ.

"По всій країні залишилися без світла 260 тисяч абонентів у понад 700 населених пунктах Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.

Найбільше від негоди постраждала Київщина, де знеструмлено 239 населених пунктів, без світла залишилися майже 98 тисяч споживачів" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через негоду були знеструмлені магістральні лінії оператора системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" у Полтавській, Львівській, Одеській, Київській областях. Також відключилися лінії міждержавного з'єднання з Молдовою і Польщею.