Китай ухиляється від відповідей на питання про "зникнення" екс-глави МЗС - ЗМІ

У середу, 26 липня, Міністерство закордонних справ Китаю зіштовхнулося зі шквалом питань у зв'язку зі зникненням із публіки та звільненням з посади міністра закордонних справ Цінь Гана, але відмовилося відповідати на них. Про це, з посиланням на The Guardian, повідомляє Дзеркало тижня.

На щоденній прес-конференції, що відбулася в Пекіні, ЗМІ поставили понад 20 питань про Цинь Гана, колишнього ставленика лідера Китаю Сі Цзіньпіна, але жоден з них не був надрукований в офіційній стенограмі брифінгу.

Цінь не з'являвся на публіці понад місяць. Загадкове зникнення колишнього міністра розпалило дискусії про його долю, які активізувалися раптовим оголошенням у вівторок, 25 липня, про те, що Цінь Гана зняли з посади глави МЗС та призначили на його місце попередника Ван І.

Незабаром після цього оголошення деякі згадки про Цинь Ган як міністра закордонних справ - у тому числі біографія, стенограми і прес-релізи, були видалені з деяких урядових сайтів. Плутанини додало і те, що він залишиться членом Державної ради, про що повідомлялося в публікації "Сіньхуа". Жодних причин не було названо.

На брифінгу в середу прес-секретаря МЗС Китаю Мао Нін неодноразово запитували, чому Цінь Гана звільнили, де він зараз знаходиться, чи залишається він у Державній раді, чи стало його звільнення причиною скасування чи перенесення кількох візитів іноземних чиновників, чи було призначення Ван І тимчасовим , і чи перебуває Цинь під слідством у справі про корупцію чи має поганий стан здоров'я.

У відповідь Мао вказувала на повідомлення Сіньхуа або говорила, що не має інформації. Подальші спроби ЗМІ переформулювати питання стикалися з такою самою відповіддю Мао, яка наголошувала, що вже відповіла на них.

"Вчора низка китайських експертів заявила, що ситуація з Цінь Ганом, його недавня відсутність, обмеженість пояснень свідчать про те, що керівництво країни непрозоре, як ніколи. Який коментар Китаю?" , - Запитав репортер агентства Reuters.

"Я не розумію ситуацію, про яку ви згадали, відповідну інформацію було представлено. Наступне питання" , - відповіла Мао Нін.

Щоденні прес-конференції МЗС Китаю відомі тим, що дають мало конкретну інформацію, особливо на політично чутливі питання іноземної преси. Відповіді, як правило, шаблонні, стосуються тез КПК та критики опонентів.

Брифінги не транслюються у прямому ефірі, але стенограма публікується пізніше увечері. У вівторок було опубліковано лише сім питань, все з китайських державних ЗМІ, і жодне з них не стосувалося Цінь Гана. Раніше МЗС Китаю відкидало запити щодо відсутності деяких питань в офіційно опублікованій версії брифінгу, заявляючи, що вони ніколи не говорили, що це повна стенограма.

Зникнення Цінь Гана виглядає як один із найбільших політичних скандалів у Китаї за останні роки. Його не бачили на публіці з моменту зустрічі з міністрами закордонних справ Шрі-Ланки та В'єтнаму у Пекіні 25 червня.

На початку липня прес-секретар МЗС Китаю посилалася на невизначені причини його відсутності на саміті АСЕАН через стан здоров'я, але відтоді жодних пояснень не надходило. У середу, 26 липня, Мао не відповіла на питання про стан здоров'я Цінь Гана і з'явилися чутки про можливі причини політичного чищення. У Китаї дискусії навколо цієї теми зазнають певної цензури.

57-річний Цинь – дипломат та довірена особа китайського лідера Сі Цзіньпіна, був призначений на посаду міністра закордонних справ у грудні після короткого перебування на посаді посла у Сполучених Штатах. Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, Цинь виступав із різкою критикою Вашингтона після того, як відносини між країнами впали до нового мінімуму – після збиття над США китайського шпигунського аеростату.

Він також відіграв ключову роль у подальших зусиллях обох сторін щодо стабілізації відносин та відновлення комунікації, включаючи зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Пекіна в середині червня. Але екс-глава МЗС Китаю не бачилася на публіці з 25 червня