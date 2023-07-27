Росія готується до блокади Чорного моря — Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що є ознаки, які свідчать про підготовку Росії до блокади Чорного моря, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону вона сказала, що першою ознакою, яка свідчить про підготовку блокади, є демонстрація, а саме навчання, які провела РФ, зокрема, за сценарієм ймовірної атаки на цивільне судно.

Вона наголосила, що таким чином російські окупанти хотіли перевірити те, як розвиватимуться події, який простір займе операція та який резонанс отримає.

"Тобто вони вже, очевидно, приміряються до тих провокацій, які спланували. Те, що вони готують корабельне угруповання і воно в розширеному форматі майже протягом тижня представлено у відкритому морі, — це теж говорить про підготовку" , — заявила Гуменюк.

Вона додала, що розгортання корабельного угруповання у Чорному морі також говорить про майбутнє залучення цих кораблів до провокацій.

За словами Гуменюк, росіяни розгорнули поки що не все, що в них є, але вивели досить велику кількість кораблів.