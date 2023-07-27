Volkswagen розкрив, за скільки продав російський бізнес

Автомобільний гігант Volkswagen Group продав свій російський бізнес за 125 млн євро. Про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2023 року, повідомляє Новое время.

Раніше сторони не розкривали вартість угоди. У травні цього року Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у російському бізнесі місцевому інвестору — "Арт-Фінанс", яку підтримує російський дилер "Авілон".

Крім ТОВ "Фольксваген Груп Рус", покупцеві перейшли компанії ТОВ "Фольксваген Компоненти і Сервіс", ТОВ "Сканія Лізинг", ТОВ "Сканія Фінанс", ТОВ "Сканія Страхування".