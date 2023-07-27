Міноборони: Смертність поранених на етапі евакуації зменшилась до 1,35%

У Міністерстві оборони повідомили, що смертність військовослужбовців Сил оборони на етапі евакуації після поранення зменшилася до 1,35%. Про це написала заступник голови Міноборони Ганна Маляр, повідомляє Ліга.net.

За даними Міноборони, близько 80% поранених протягом так званої "золотої години" отримують необхідну допомогу військових медиків.

Наголошується, що завдяки професіоналізму українського медперсоналу смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%.