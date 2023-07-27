ОП заблокував виїзд за кордон нардепам і чиновникам – джерело

Після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на люксові курорти влада заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і доопрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження. Про це, з посиланням на джерела в Офісі президента, повідомляє Українська правда.

"Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратити зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі.

Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються.

Зараз буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном стосовно військових теж.

Є думки про те, що особливо скандальні люди, після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати" , - повідомили співрозмовники видання.

Напередодні з'явилася непідтверджена інформація, що "на прикордонні пости розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон".

"Українська правда" звернулася за коментарем у Держприкордонну службу, але там лише зазначили, що будуть дотримуватися чинного законодавства, як і завжди.