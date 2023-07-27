Реальна інфляція в РФ у п'ять разів вища за офіційну - ЗМІ

Реальна інфляція в Росії вп'ятеро вища за той показник, який офіційно озвучено владою. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на оцінки дослідницького холдингу «Ромір».

Аналітики вважають, що на кінець червня інфляція товарів категорії FMCG, до якої входять товари для повсякденного життя, від засобів гігієни до продуктів харчування, склала 17% у річному значенні. Водночас, якщо вірити офіційній статистиці, індекс споживчих цін у РФ зріс лише на 3,25%.

На відміну від Росстату, який рахує інфляцію за віртуальним кошиком із 500 товарів та послуг, «Ромір» заміряє ціни на підставі 15 млн реальних покупок, здійснених жителями російських міст. З початку січня 2023 року розрахована таким чином інфляція в Росії склала 16% – тоді як Росстат оголосив про показник 2,7%.

Загалом з початку повномасштабної війни РФ в Україні, за підрахунками експертів «Ромір», інфляція в Росії сягнула 47%.

Нагадаємо, що за підсумками 2022 року інфляція в Росії виявилася рекордною за сім років. Порівняно з 2021 роком інфляція у Росії прискорилася на третину, порівняно з 2020 – у 2,5 раза.