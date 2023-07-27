У США повідомили про другий за тиждень інцидент з російським літаком у Сирії

У Білому домі повідомили, що вдруге за тиждень військовий літак РФ пролетів "у небезпечній близькості" від американського безпілотника у небі над Сирією.﻿ Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Європейська правда.

"Ми бачили повідомлення про те, що другий російський винищувач цього тижня пролетів небезпечно близько до нашого безпілотника під час місії зі знищення ІДІЛ" , – зазначила вона.

Жан-П’єр підкреслила, що подібні інциденти порушують встановлені протоколи і міжнародні норми.

Вона додала, що США продовжать зосереджуватись на місії з розгрому ІДІЛ у Сирії.

Раніше повідомлялося, що під час останнього інциденту був пошкоджений американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Загалом за місяць США зафіксували шість небезпечних інцидентів за участю російської авіації у Сирії.

У вівторок у США повідомили про черговий інцидент за участю російської авіації в Сирії, внаслідок якого зазнав пошкодження американський безпілотник MQ-9.