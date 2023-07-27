Росія за добу атакувала 13 областей України – зведення ОВА

Російські окупанти минулої доби атакували 13 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 четверга, 27 липня, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, за даними Повітряних сил Збройних сил України, учора ввечері росіяни підняли в небо винищувачі МіГ-31К та завдали удару чотирма ракетами "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Унаслідок збиття ворожих ракет уламки впали в населених пунктах Хмельницького району, зокрема на території приватного будинку в Старокостянтинівській громаді. Через падіння уламків пошкоджень зазнав автомобіль.

Уночі під час повітряної тривоги Хмельницька область знову опинилася під прицілом російських військ. Загарбники атакували регіон ударними безпілотниками типу Shahed. Ворожі дрони були знищені силами та засобами Повітряних сил ЗСУ в межах Хмельницької області. Минулося без постраждалих.

Чернігівська область за добу зазнала від росіян одного обстрілу, що спричинив 25 вибухів. Під ворожим ударом перебував Новгород-Сіверський район. Для обстрілу загарбники використали міномет. Минулося теж без жертв і руйнувань.

Сумську область уночі та вранці російські війська обстріляли чотири рази. Загалом відбулися 16 вибухів. Під ворожим вогнем перебували чотири населені пункти в Білопільській, Хотінській, Середино-Будській та Шалигинській громадах. За попередніми даними, минулося без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

Учора протягом дня росіяни здійснили по прикордонню Сумської області 14 обстрілів, спричинивши 96 вибухів. Під ворожий вогонь потрапили десять населених пунктів у шести громадах: Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській і Зноб-Новгородській.

Вінницька область учора вдень зазнала від загарбників ракетної атаки. У передмісті Вінниці Сили оборони збили дві ворожі ракети типу "Калібр". Уламки одного з "Калібрів" упали в районі готельного комплексу, другого — на території тепличного господарства.

Унаслідок ворожої атаки у Вінницькій області постраждали п'ятеро людей. Усім надана необхідна медична допомога.

У Кіровоградській області вчора ввечері протиповітряна оборона знищила чотири російські ракети. Минулося без руйнувань і людських втрат. Під час нічної тривоги надзвичайні ситуації не зафіксовані.

У Дніпропетровській області вчора ввечері Сили оборони збили над одну ворожу ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Постраждалих серед людей немає.

Із важкої артилерії російські війська вкотре обстріляли Нікополь, пошкодивши адміністративну будівлю та приватне підприємство. Ворожим вогнем побиті три житлові будинки, автомобіль, газогін і лінії електропередач, одна господарська споруда знищена. Минулося без жертв.

Уночі російська армія завдавала ударів по Нікопольському району, поціливши з важкої артилерії по самому Нікополю та по Червоногригорівській і Покровській громадах. Загалом загарбники здійснили за ніч сім обстрілів.

Ворожим вогнем у Нікопольському районі пошкоджені освітній заклад, адміністративна будівня, компанія зв'язку, пошта та церква, побиті два двоповерхові будинки й господарська споруда. Понівечені також лінії електропередач. Уточнення детальної інформації щодо наслідків ворожих обстрілів триває. Встановлено, що постраждалі серед мирного населення відсутні.

Також російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотником. Ворожу ціль збили бійці повітряного командування "Схід".

Запорізька область за минулу добу зазнала від російської армії 72 удари. Під прицілом ворога опинилися 19 населених пунктів. Загалом за добу в регіоні зафіксовані 64 артилерійські обстріли – по Залізничному, Чарівному, Червоному, Білогір'ю, Малинівці, Кам'янському, Степовому, Приморському й інших прифронтових селах.

Авіаційних ударів росіяни завдали по Оріхову, Новодарівці, Преображенці, Малій Токмачці та П'ятихатках. Із реактивних систем залпового вогню загарбники обстріляли Оріхів і Новодарівку, з безпілотника атакували Гуляйполе. Унаслідок ворожих обстрілів за добу в Запорізькій області надійшли 25 повідомлень про руйнування житлових будинків і господарчих споруд. Минулося без постраждалих.

По Харківській області російські війська минулої ночі вдарили керованою авіаційною бомбою КАБ-250. Удар був здійснений по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Влучання відбулося поруч із житловою п'ятиповерхівкою – будинок пошкоджений, в одній із квартир обвалилася стіна. Також пошкоджень зазнала сусідня дев'ятиповерхівка.

Унаслідок ворожої атаки загинула жінка віком 74 роки, постраждали також жінки віком 35, 81 і 71 рік та 74-річний чоловік. Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснює розбір завалів.

Уночі в Харківській області зафіксоване влучання ворожою ракетою С-300 у будівлю колишньої санстанції в селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, спалахнула пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби російські війська били з мінометів і артилерії по Ветеринарному, Стрілечій та Глибокому Харківського району, по Охримівці Чугуївського району та Колодязному Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів від росіян зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли. У селі Івашки Богодухівського району мінометним ударом загарбники вчора пошкодили будівлю місцевого ліцею. Унаслідок мінометного обстрілу села Перовське пошкоджень зазнала електропідстанція.

Луганську область росіяни атакували на фронті з двох боків. Українські захисники втримали свої позиції. Ворог не досяг успіху ні південніше Новоселівського, ні поблизу Діброви.

За добу в регіоні загарбники здійснили 125 обстрілів, випустивши загалом 656 снарядів: 47 – із артилерії, 11 танкових, сім – із РСЗВ, п'ять – з безпілотників й один авіаційний.

У Донецькій області за добу під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів: Часів Яр, Торецьк, Красногорівка, Залізне, Курахове, Нью-Йорк, Очеретине, Велика Новосілка, Макарівка, Соловйове, Благодатне, Васюківка, Іванівське, Білокузьминівка, Новомихайлівка та Кліщіївка.

Російськими обстрілами в регіоні за добу пошкоджені 28 житлових будинків, два з них – багатоквартирні. Пошкоджень зазнали також цивільний автомобіль й електропідстанція.

За добу в Донецькій області загинула одна людина, ще дев'ятеро дістали поранення.

Одеська область уночі зазнала від росіян ракетного удару. Влучання відбулося по портовій інфраструктурі. Загарбники випустили ракети "Калібр" із підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

Унаслідок влучання в одну з адміністративних будівель порту загинув цивільний співробітник. Пошкоджень зазнало виробниче обладнання одного з вантажних терміналів. Уточнення детальної інформації щодо наслідків триває.

У Миколаївській області російські війська вкотре атакували акваторію Очаківської громади: учора вдарили з мінометів, сьогодні зранку — з артилерії. Минулося без постраждалих. Також учора загарбники обстріляли з артилерії населений пункт Куцурубської громади, пошкодивши житлові будинки й господарські споруди. Постраждалих немає.

По Херсонській області за добу російська армія здійснила 40 обстрілів, випустивши загалом 243 снаряди. Зокрема, Херсон зазнав від загарбників артилерійського удару – прилетіли три снаряди. Ворожі влучання зафіксовані в районах 19 населених пунктів області. У Бериславському районі загарбники влучили в будівлю освітнього закладу та територію двох фермерських господарств.

Жертв і поранених серед населення в регіоні немає.