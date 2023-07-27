Польща готова навчати пілотів на F-16, якщо Україна попросить
Польща підтримує початок навчань українських пілотів на F-16 і готова долучитися до цього, якщо з українського боку буде прохання, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач в ефірі Польського радіо.
"Інші країни-союзниці також можуть демонструвати трохи більше бажання допомагати і підтримувати Україну. Польща в цьому питанні зробила вже дуже багато. Ми не плануємо передавати літаки F-16 (Україні – ред.), але що стосується навчань, то якщо з українського боку прозвучить добре прохання і добра пропозиція, то ми, звичайно, це розглянемо, але не на основі taken for granted (само собою є зрозумілим – ред.)", - сказав Пшидач.