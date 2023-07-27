Польща готова навчати пілотів на F-16, якщо Україна попросить

Польща підтримує початок навчань українських пілотів на F-16 і готова долучитися до цього, якщо з українського боку буде прохання, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач в ефірі Польського радіо.