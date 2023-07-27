Путін обіцяє країнам Африки безкоштовне зерно

Російський диктатор Володимир Путін підкуповує Африку після виходу з "зернової угоди". Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву диктатор зробив на економічному форму "Росія-Африка". Путін оголосив, що Росія хоче "замінити українське зерно як на безоплатній, так і на комерційній основі".

"Щоб бути конкретним, додам, ми будемо готові вже найближчими місяцями, найближчими три-чотири місяцями, безоплатно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна. Забезпечимо і безкоштовну доставку цієї продукції споживачеві" , - сказав диктатор.

При цьому Путін не утримався від критики у бік України та звинуватив Захід у "створенні перепон для постачання зерна". Він заявив, що нібито у рамках "зернової угоди" більшість зерна пішла у країни з високим доходом.

Крім того, Путін поскаржився, що умови Росії щодо "зернової угоди" не були виконані.