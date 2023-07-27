Що може прискорити наступ ЗСУ на півдні - думка експерта

Прискорити наступ українських військових на півдні може лише тотальна перевага у повітрі над ворогом. Про це військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що наразі Сили оборони на півдні не мають переваги ані в авіації, ані у засобах ППО. Водночас сапери працюють у вкрай небезпечних умовах.

"Я не думаю, що в найближчій перспективі нам вдасться пройти таку відстань, щоб міркувати про звільнення Мелітополя. Крім дуже щільного мінування, ворог чинить запеклий спротив. Тому наш рух буде повільним і поступовим, але, звичайно, невідворотним" , - сказав він.

При цьому допомогти впоратися із противником може планомірний підрив його боєздатності. Ймовірно, наші бійці роблять велику ставку на удари по об'єктах в окупованому Криму.

Контрнаступ на півдні

На цьому тижні у Силах оборони повідомили про успіхи на Бердянському напрямку. Так, вони просунулись на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі Старомайорського у Донецькій області.

Окрім того, The New York Times зазначало, що українські військові посилюють наступ у Запорізькій області. Вони хочуть перерізати росіянам "сухопутний шлях" до Криму.

До того ж, президент України Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ. Він додав, що новини будуть згодом.