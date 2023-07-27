Рада підтримала складання повноважень "слуги" Арістова

Верховна Рада підтримала складання депутатських повноважень нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова, який потрапив у скандал через відпочинок на Мальдівах.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 320 депутатів.

Тепер у раді 402 депутати – це новий антирекорд, зазначив депутат.

Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, у липні цього року Арістова помітили﻿ в 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.

Розслідування провели журналісти Слідство.інфо. Вони зателефонували до цього готелю працівники якого підтвердили, що нардеп дійсно перебував там, але вже виселився. В ЗМІ також звертають увагу, що вартість проживання на двох за одну ніч у згаданому готелі варіюється від 100 тисяч грн.

Журналісти стверджують, що вийти на зв'язок з Арістовим у них не вийшов. Але вони додзвонилися до дружини нардепа. Жінка сказала, що Арістов нібито "був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє".

Згодом у Державному бюро розслідувань заявили﻿, що розслідують законність виїзду депутата за кордон.