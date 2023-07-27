ДБР викрило воєнкома, який видавав документи для виїзду за кордон

Воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів чоловікам для втечі за кордон﻿. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, повідомляє Ділова столиця.

"Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільнику, які оформлювали "липові" документи для виїзду за кордон" , — пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, знайомий воєнкома підшукував "клієнтів", які бажали втекти з України за гроші. Охочі надавали необхідні документи для "оформлення" воєнкому. Останній виготовляв фіктивні посвідчення й довідки військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

"Послуга" коштувала 20 тисяч гривень для однієї людини. Загалом було задокументовано видачу фіктивних документів кільком чоловікам.