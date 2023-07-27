ДБР викрило воєнкома, який видавав документи для виїзду за кордон
Воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів чоловікам для втечі за кордон. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, повідомляє Ділова столиця.
"Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільнику, які оформлювали "липові" документи для виїзду за кордон", — пише пресслужба.
Згідно з даними слідства, знайомий воєнкома підшукував "клієнтів", які бажали втекти з України за гроші. Охочі надавали необхідні документи для "оформлення" воєнкому. Останній виготовляв фіктивні посвідчення й довідки військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.
"Послуга" коштувала 20 тисяч гривень для однієї людини. Загалом було задокументовано видачу фіктивних документів кільком чоловікам.
"Обидва фігуранти підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", — додає пресслужба.