У Мінінфраструктури розповіли про наслідки атак на українські порти

Після виходу із зернової угоди Росія цілеспрямовано атакує порти півдня України. Тільки за дев'ять днів липня пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє ЛігаБізнес.

На першому засіданні Ради Україна – НАТО він також зазначив, що росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим Росія фактично блокує рух суден у напрямку морських портів України.Читайте також: Росія обстрілює порти Одеси: що можуть зробити Захід та Ердоган для зернового коридору