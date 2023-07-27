В Україні з'явиться державний реєстр санкцій

Президент Володимир Зеленський підписав Закон, який передбачає створення Державного реєстру санкцій (законопроєкт № 8392), повідомляє ЛігаБізнес.

Згідно з цим Законом, Державний реєстр санкцій - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.

Він створюється з метою надання публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції. Дані Реєстру санкцій є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.

Порядок ведення та доступу до Реєстру буде визначатись Положенням про Державний реєстр санкцій, який затверджує Рада національної безпеки і оборони України. Ведення Реєстру забезпечуватиме Апарат РНБО, який є держателем цього реєстру.

Реєстр міститиме наступну інформацію:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які застосовуються, змінюються або скасовуються у розрізі кожного з осіб, щодо яких застосовано санкції;

державні органи, відповідальні за виконання рішення РНБО щодо застосування, зміни або скасування національних санкцій;

перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації;

відомості про суб'єкта внесення пропозиції щодо застосування, зміни або скасування санкцій стосовно кожної запропонованої особи, щодо якої застосовані санкції.

Крім того, зазначеним Законом вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства, направлені на забезпечення належного розгляду Вищим антикорупційним судом справ про застосування санкції.