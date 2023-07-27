Україна змінила тактику контрнаступу після невдач – FT

Україна змінила тактику після «хаосу» на початку контрнаступу, тепер ЗСУ зосередили свою увагу на ударах по російських оборонних позиціях за допомогою важкої артилерії і досягають відчутних результатів. Про це пише Financial Times, повідомляє Новое время.

За словами українських командирів, зміна бойової доктрини, застосована останніми тижнями, схоже, дає змогу домогтися деяких важкодосяжних, але відчутних результатів на полі бою, до того ж більш прийнятною ціною.

У статті йдеться про те, що замість того, щоб кидатися мінними полями, намагаючись пробити ворожі лінії за допомогою НАТОвської бронетехніки, українські війська зосередили свою увагу на ударах по російських оборонних позиціях за допомогою важкої артилерії.

Артилеристи, керуючи реактивними системами залпового вогню і гаубицями, деякі з яких заряджені касетними боєприпасами, що поставляються США, розчищають шляхи для невеликих груп саперів і піхоти. Потім ці війська намагаються методично наступати в пішому порядку, просуваючись однією вузькою лінією дерев у кількох місцях уздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

"Ми завдаємо удару по противнику, а потім наша піхота просувається вперед" , — сказав командир батареї української артилерії, що використовує американські гаубиці M777 Віктор.

За його словами, вони готують умови на місцевості так, щоб ЗСУ зазнавали мінімальних втрат.

У статті йдеться про те, що ця копітка стратегія викликала в західних столицях питання про те, чи зможе Україна довго її дотримуватися або домогтися такого військового прориву, який змусив би Москву сісти за стіл переговорів.

За інформацією журналістів, побоювання викликає і те, наскільки швидко українські військові витрачають запаси артилерійських снарядів і те, скільки часу знадобиться РФ, щоб окопатися і підготувати нові сили.

"Але в короткостроковій перспективі ця тактика дозволила скоротити втрати української армії. Порівняно з першими двома тижнями контрнаступу кількість втрат і кількість втрачених у боях дорогих західних бойових танків і бойових машин піхоти знизилися, а Україна домоглася невеликих, але стабільних успіхів" , — йдеться у статті.

Україна також сподівається, що в рамках цієї тактики буде знайдено і розроблено проломи, якими можна буде скористатися під час бронетанкового наступу.

Видання з посиланням на двох солдатів, які брали участь у ранніх операціях, які просили не називати їхніх імен, пише, що ЗСУ зіштовхнулися з більш жорстким опором, ніж очікувалося. Це призвело до втрат американських бойових машин Bradley та інженерного обладнання, поставленого із Заходу.

За їхніми словами, багато "недосвідчених" військовослужбовців були «непідготовлені» до складного штурму, попри те, що пройшли західну підготовку.