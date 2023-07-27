Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію – нардеп

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та мобілізацію на 90 днів. Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

Парламентарі продовжили воєнний стан до 15 листопада. За відповідну постанову проголосували 347 депутатів.

Також до 15 листопада продовжили загальну мобілізацію. За це проголосували 334 депутати.

Як зазначає Железняк, це вже восьме продовження термінів воєнного стану і мобілізації після початку повномасштабної війни.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс на затвердження парламенту укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.