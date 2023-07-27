Нацбанк знизив облікову ставку – Пишний

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 22%. Про це на брифінгу заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

"Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних" , - сказав він.

Національний банк України у січні 2022 року підняв облікову ставку до 10%. З початком військової агресії облікова ставка залишалася незмінною. Однак уже 3 червня 2022 року облікову ставку було підвищено з 10 до 25%.