В "Укренерго" розповіли про готовність енергосистеми до зими та перспективи блекаутів

В "Укренерго" готуються до найгіршого сценарію взимку, з повторенням атак на енергосистему країну, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час наступного опалювального сезону, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час візиту на Харківщину.

"Ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, який включає повторення ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. ... Що стосується наших підстанцій, ми абсолютно впевнені в "Укренерго", в тому, що наша мережа магістральна буде готова працювати без обмежень під час опалювального сезону, і забезпечувати живлення споживачів з української енергосистеми, без якихось вузьких місць чи обмежень" , - зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що інформацію про стан енергосистеми не оприлюднюватимуть.

"Ця інформація буде чутлива. І ми не хочемо допомагати ворогові розуміти детально в енергосистемі. Але сере професіоналів ми всі ці речі в цифрах обговоримо" , - сказав керівник "Укренерго".

Він також прокоментував думку про те, що Україні не вдасться уникнути блекаутів наступної зими, наголосивши, що ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само, як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально.

"Я не стверджую, що це невідворотний сценарій. … Ми були готові до цього в минулому сезоні. І ми, маючи цей досвід, будемо до цього готові й в наступному опалювальному сезоні, якщо це трапиться" , - підкреслив Кудрицький.

Відновлення, за його словами, є одним з ключових елементів підготовки до наступного опалювального сезону.

"Ми готуємо свої мережі до зимових максимумів споживання. Наші підстанції будуть до цього готові. Мало того, наша мета зробити так, щоб відключення будь-якого великого елемента мережі, будь то лінія електропередач, трансформаторна підстанція або енергоблок, не спричиняв обмеження споживачів. Ми говоримо не просто про здатність забезпечити споживання, але й про відновлення певної надійності" , - сказав очільник "Укренерго".

"Це мета амбітна, враховуючи масштаби обстрілів, але ми бачимо, що ми досягнемо цієї мети" , - додав він.

Серед іншого, за словами Кудрицького, вже застосовуються певні нестандартні інженерні рішення, створюються резервні схеми живлення, які дозволять забезпечити споживачів електроенергією взимку, у разі пошкодження основних.

За його словами, з урахуванням досвіду минулої зими, буде оновлено протоколи реагування на надзвичайні події: яким чином перезаживлювати споживачів, в якій послідовності, як реагувати на екстрені ситуації.

"Щоб всі знали чітко алгоритм дій. За минулу зиму напрацьований унікальний досвід такої роботи в надзвичайних умовах" , - наголосив глава "Укренерго".

При цьому він уточнив, що українська енергосистема буде не просто підготовлена до зими, а й матиме запас міцності.

"Масована атака ракетна чи дронова може суттєво скорегувати оту картинку, яку я говорю. Тому нам потрібно мати якийсь запас міцності - якусь додаткову кількість трансформаторів, енергоблоків, ліній електропередач в роботі, які дозволять при пошкодженні одного чи декількох елементів важливих забезпечувати споживачів" , - сказав Кудрицький.

Водночас він відмовився відповідати на запитання, чи створено вже такий запас.

"Поки що без коментарів. Як я вже сказав, планується, що у нас на зиму запас міцності буде" , - сказав глава "Укренерго".

За словами Кудрицького, такі плани є реальними для втілення навіть на Харківщині, де минулої зими було пошкоджено три чверті важливих енергетичних об'єктів. Йдеться про магістральні підстанції, якими управляє "Укренерго", та великі електростанції, які розміщені на території області.