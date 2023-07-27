Генпрокурор України підтвердив, що США передадуть дані про злочини РФ у Гаагу

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що США мають намір передати Міжнародному кримінальному суду (МКС) в Гаазі дані про воєнні злочини РФ, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що США своїм рішенням "здійснили історичний крок" на шляху до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії.

Костін подякував генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і колегам з американського Мін'юсту.

"Вкотре ми бачимо, що відданість, єдність та наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист та слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити Росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі його звірства" , – підкреслив генпрокурор.

Він сподівається на продовження співпраці між США, Україною та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду.

Костін не прокоментував дані про те, що інформацію про воєнні злочини РФ в Україні збирали спецслужби США.

Раніше видання The New York Times повідомило﻿, що президент США Джо Байден таємно наказав американському уряду ділитися з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі інформацією про воєнні злочини Росії в Україні

США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але дотепер утримувалися від надання їх Гаазі, повідомило видання.