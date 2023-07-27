Українську шаблістку дискваліфікували на ЧС за відмову потиснути руку росіянці

Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила дискваліфікувати українку Ольгу Харлан після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

FIE зарахувала українській фехтувальниці технічну поразку в наступному колі змагань. Її сутичка з болгаркою Ілієвою не відбулася.

Навпроти прізвища Харлан у списку учасників змагань на веб-порталі чемпіонату світу-2023 з'явилася позначка exclusion – виключення. За даними журналіста Марко Аркарі, організатори змагань дискваліфікували досвідчену українку. Раніше судді відхилили протест росіянки Смірнової щодо вияву Харлан неповаги до неї.

У першому колі змагань українська фехтувальниця впевнено здолала "нейтральну" спортсменку з РФ (15:7). Утім, після поєдинку Харлан відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість вона поспілкувалася зі Смірновою і покинула майданчик.

Оскільки вчинок українки могли розцінити як вияв неповаги, то росіянка залишилася чекати. Її команда подала протест, а фехтувальниця просиділа понад 50 хвилин в очікуванні вердикту. Однак, тоді судді вирішили не карати Харлан.

До слова, напередодні Мінмолодьспорту припинило бойкот змагань за участі РФ і Білорусі.