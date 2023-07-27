Польща вперше за 18 років створює в армії ракетний підрозділ

До складу Війська Польського після 18-річної перерви повертається ракетно-артилерійський підрозділ. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Європейська правда.

Блащак у четвер у селі Києво Куявсько-Поморського воєводства взяв участь у церемонії підписання рішення про створення "академії HIMARS" і 1-ї ракетної бригади, а також у ракетних навчаннях з використанням пускової установки HIMARS.

"Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ" , – сказав очільник Міністерства оборони.

Він нагадав, що у 2005 році була розформована остання ескадрилья, оснащена пострадянським озброєнням – ракетами "Точка", дальність дії яких становить 70 кілометрів. "Сьогодні ми побачили в дії HIMARS, дальність дії яких становить до 300 кілометрів", – підкреслив він.

За його словами, це означає, що польська армія має можливість вести вогонь на великі відстані.

"Це надзвичайно важливо для стримування агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS у руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення" , – додав Блащак.

Очільник Міноборони наголосив, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора – "зброєю, яка змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу".