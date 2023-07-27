ПЦУ перейшла на сучасний календар: нові дати церковних свят

Під час Помісного Собору Православної Церкви України 27 липня було ухвалено рішення про перехід на новоюліанський календар. Використовувати новий церковний календар розпочнуть із 1 вересня 2023 року.﻿ Як зміняться дати всіх церковних свят за новим календарем, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Що вирішили на Помісному Соборі

У соборі святої Софії Київської 27 липня проходить Помісний Собор ПЦУ, де делегати проголосували за перехід на новоюліанський календар. Відомо, що зі 161 делегата проголосували "за" - 156, "проти" - 5.

Зазначається, що парафії та монастирі ПЦУ можуть за бажанням залишатися на старому календарі, що має бути оформлено офіційно на парафіяльних зборах.

З 1 вересня 2023 року ПЦУ офіційно перейде на новоюліанський календар, а це означає, що більшість дат церковних свят зміниться.

Коли та що відзначатимемо за новим календарем

Різдво - 25 грудня

День Святого Миколая - 6 грудня

Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня

День преподобної Меланії (Маланки, Щедрий вечір) – 31 грудня

Святого Василя Великого - 1 січня

Хрещення Господнє - 6 січня

Стрітення Господнє - 2 лютого

Благовіщення Діви Марії – 25 березня

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня

Преображення Господнє - 6 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня

Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня

Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня

Андрія Первозванного – 30 листопада

Дата Великодня та всіх пов'язаних з нею рухливих свят (Воздвиження, Трійця, дати Великого Посту) вираховуватимуться по-новому.

Дати свят у 2024 році

Вербна неділя – 24 березня у католиків, 28 квітня у православних

Вознесіння – 9 травня у католиків, 13 червня у православних

Трійця – 19 травня у католиків, 23 червня у православних

Великий піст – з 14 лютого по 30 травня у католиків, з 18 березня по 4 травня у православних