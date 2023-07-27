Кубраков про останні атаки РФ: пошкоджено 26 об’єктів у портах та 5 цивільних суден

За останні 9 днів російських атак ворог пошкодив та частково знищив 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили перешкоджання Росією вільному судноплавству в Чорному морі.

"Мета ворога очевидна — позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу" , – зазначив міністр.

Він додав, що лише за останні 9 днів в результаті російських атак пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Також ворог обмежує судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії та фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України.

"Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія. Уже обговорюємо можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству" , – резюмував віцепрем’єр.

Нагадуємо:

Вночі Росія нанесла ракетний удар по портовій інфраструктурі Одеськіої області, унаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н.

У результаті обстрілу Росією українського дунайського порту Рені в ніч проти понеділка зазнало незначних пошкоджень румунське судно.