Кому найменше довіряють українці – опитування

На початку липня 2023 року українці найчастіше висловлюють недовіру судам (судовій системі загалом) – 70%, політичним партіям – 68%, державному апарату (чиновникам) – 67%. Про це, з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, повідомляє РБК-Україна.

Крім того, українці не довіряють:

прокуратурі (60%),

Верховній Раді (56%),

Національному агентству із запобігання корупції (НАЗК) (55%),

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - (54,5%),

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%),

комерційним банкам (54%),

уряду України (52%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра профспілкам (не довіряють їм 45%, тоді як довіряють - 25%).

Лідери довіри українців

Серед державних та громадських інститутів найчастіше довіряють:

Збройним силам України (їм довіряють 93% опитаних),

добровольчим загонам (87%),

волонтерським організаціям (83%),

Державній службі з надзвичайних ситуацій (81%),

Національної гвардії України (81%),

президенту України (80%),

Державній прикордонній службі (78%),

Міністерству оборони України (75%),

Службі безпеки України (67%),

Національної поліції України (61%),

голові міста (селища, села), в якому мешкає респондент (60,5%),

громадським організаціям (60%),

Церкві (58%),

ЗМІ України (56%),

раді міста (селища, села), в якому мешкає респондент (55%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Національного банку України (відповідно 48% та 40%), уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 42% та 34%).

Опитування проведене Центром Разумкова з 5 по 11 липня 2023 року методом face-to-face у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких продовжуються бойові дії. Опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.