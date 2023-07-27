ДБР: Суд наклав арешт на майно екс-військкома Борисова та членів його родини

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ДБР.

Серед арештованого майна:

Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області

Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м

Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га

Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі

Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року

Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон, наголошують у ДБР.

Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.

Як встановили працівники Бюро, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома.

Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль правоохоронці вилучили.