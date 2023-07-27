У Зеленського відреагували на дискваліфікацію української фехтувальниці

Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою на Чемпіонаті світу, радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк відреагув, повідомляє Ділова столиця.

Обурений пост він написав у Twitter.

"На фото зображена Анна Смирнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на Чемпіонаті світу після чесної перемоги в поєдинку. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста" , — зазначив Подоляк.

Він також звернувся до Міжнародної федерації фехтування, яка дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці.

"Чи варто сприймати це як позицію? Російські гроші кров'ю не пахнуть?" , — написав Подоляк.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт також відреагував на дискваліфікацію Харлан у Facebook.

"Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі й любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!" , — написав він.

Як повідомлось, Міжнародна федерація фехтування вирішила виключити українську шаблістку Ольгу Харлан із чемпіонату світу після відмови потиснути руку росіянці Анні Смірновій.