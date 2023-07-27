Президент Зімбабве натякнув Путіну, що його країна не потребує зерна

Зімбабве не відчуває нестачі продовольства. Однак дякує за пропозицію безкоштовного зерна, що надійшла від російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, повідомляє Reuters.

"Ми вдячні. Ми не відчуваємо жодного дефіциту зерна. Ми забезпечені продовольством, він просто додає до того, що в нас уже є" , - заявив він.

Пропозиція Путіна

Путін на саміті Росія - Африка заявив, що Москва готова в найближчі три-чотири місяці поставити до 50 тисяч тонн безкоштовного зерна до Зімбабве, Буркіна-Фасо, Малі, Сомалі, Центральноафриканської Республіки та Еритреї.

Російський диктатор додав, що Кремль продовжить задовольняти їхні потреби в продовольстві, попри те, що Росія вийшла із "зернової угоди".

Відтоді Росія неодноразово піддавала бомбардуванням українські порти і склади з продовольством. Західні уряди звинувачують Путіна в тому, що він "використовує" продовольство як інструмент війни.

Саміт Росія-Африка

27-28 липня відбувається саміт Росія-Африка. При цьому на ньому представлено лише 17 країн із 55 країн, адже інші не надіслали своїх лідерів на саміт.