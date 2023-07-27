ЗСУ прорвали оборону на Запоріжжі, контрнаступ набирає обертів, - CNN

Темпи контрнаступу Сил оборони України суттєво пришвидшилися і перша лінія оборони російських військ у Запорізькій області вдалося прорвати в трьох місцях, повідомляє Ділова столиця.

Це підтвердили офіційні особи США та російські колаборанти з посиланням на CNN.

За словами американських чиновників, Україна направила більше сил на південний схід країни, що свідчить про те, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях. Наразі почався наступний етап контрнаступу.

Українські військові утримували велику кількість навчених військ, деякі оснащені більш потужною західною зброєю, з початку операції на початку червня. Хоча Україна все ще зберігає певну бойову потужність у резерві, наразі розгорнута "основна маса", говорить американський чиновник.

За словами іншого чиновника, контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході. Тому резервні підрозділи підійшли, щоб скористатися можливістю.

Російський військовий чиновник визнав, що українським військам у середу вдалося "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на лінії фронту на Запоріжжі.

"На Запорізькому фронті почалася друга хвиля контрнаступу" , — заявив представник окупаційної адміністрації в Запорізькій області Володимир Рогов.

Українським військам вдалося прорватися "в результаті кількох хвиль атаки понад 100 одиницями бронетехніки", додав Рогов, зазначивши, що на південному фронті тривають запеклі бої.

Українські військові не стали детально коментувати ситуацію в цьому районі, зазначивши, що наступальні дії на південному фронті "поступово просуваються".

Рогов додав, що російські війська використовували весь свій арсенал, включаючи авіаційні удари, щоб відбити українські підрозділи, які здійснювали наступ, які, як він стверджував, були оснащені та навчені Заходом.

"Бійці цих бригад пройшли підготовку за кордоном, а самі бригади оснащені західною військовою технікою, зокрема танками "Леопард" і БМП "Бредлі"" , — зазначив він.

Представник 47-ї бригади ЗСУ, яка бере участь у наступі, підтвердив CNN, що підрозділ просувається вперед, сказавши: "Піхота наступає. Артилерійські прикриття. Екіпажі "Бредлі" знищують ворожу піхоту та її техніку".

Було мало незалежних доказів стану лінії фронту, але російські військові блогери та офіційні українські звіти припускають, що українські війська прорізали шлях принаймні через одне з багатьох мінних полів, встановлених росіянами, і досягли скромних територіальних здобутків у цьому районі - Роботине, на південь від м. Оріхів.

Як повідомлялось, 26 липня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ просувається успішно і незабаром будуть гарні новини з фронту.