Окупанти планують провести військові навчання у Феодосії та Армянську

Окупаційна влада Криму планує провести військові навчання у містах Феодосія та Армянськ у п'ятницю 28 липня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють "Крим Реалії" з посиланням на місцеву "владу".

Феодосійська адміністрація повідомила: "28 липня з 9 до 12 години у Феодосії проходитимуть навчання. З причалів № 4 і 13 будуть стріляти з гармати та стрілецької зброї".

Про навчання російських військових також повідомив голова Армянської адміністрації Василь Теліженко. Точний час їх проведення він не повідомив.

Теліженко попросив мешканців Армянська "уникати обговорень та розміщення фотографій, відео та інформації про важливі об'єкти".

Нагадаємо:

Російські загарбники закриють цивільним доступ на Арабатську стрілку з вечора 31 липня, аргументуючи це необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам", "роботою ППО" чи навчаннями військових РФ.