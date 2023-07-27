У Силах оборони пояснили, чому в Чорному морі багато російських кораблів

Речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що попри шторм, який зараз вирує в Чорному морі, Росія утримує на бойовому чергуванні досить потужне корабельне угруповання. Це пов’язано з "бавовною", яка почастішала в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Саме угруповання представлене 15 кораблями, попри шторм. Можливо, це тому, що в бухтам їм уже неспокійно. Та "бавовна", які відчувається час від часу, зокрема і в Севастополі, змушують їх виходити у відкрите море, щоб залишати собі простір для маневрів, – пояснила вона.

Загалом ситуація в Чорному морі наразі неспокійна, та вона ускладнюється ще й погодними умовами. Гуменюк каже, що шторм досить потужний, і триватиме щонайменше протягом кількох годин, а можливо. навіть розтягнеться на кілька діб.

"Проте це не заважає ворогу тримати ракетоносій на бойовому чергуванні, цього разу – підводний. Це саме той, який робив пуски ракет вночі. Виходячи з того, що на його борту залишилося ще два Калібри, цілком імовірно, що він буде заведений в пункт базування для поновлення запасів, або ж на ротацію вийде інший підводний човен. Будемо стежити" , – додала Гуменюк.

Як повiдомлялось, під час двох ракетних атак 26 липня сили протиповітряної оборони України знищили 36 ворожих крилатих ракет.