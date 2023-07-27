Мінфін: Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку

Україна отримала 1,5 млрд доларів пільгового фінансування, яке надається під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Кошти вже зараховані до державного бюджету України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку" , - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад 581 млн доларів пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

Цього року також очікується, що уряд Японії надасть ще 2 млрд доларів прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.

Світовий банк та Україна

У середині червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Вони обговорили подальшу співпрацю.

На початку травня Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та педагогам.

У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.