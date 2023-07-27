ЄС поки не має коштів для транзиту зерна з України суходолом — Reuters

Європейська комісія не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди та почала обстрілювати порти, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо агентству Reuters.

Міністерство сільського господарства України 21 липня звернулось із листом до віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов'язаних із використанням маршрутів ЄС для транспортування зерна, відомих як "смуги солідарності".

За оцінками України, додаткові витрати становлять 30-40 доларів на тонну продукції. У листі також міститься прохання розширити "смуги солідарності" на 1-1,5 мільйона тонн на місяць за рахунок "зелених коридорів", зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Але джерела в Єврокомісії повідомили Reuters, що поки ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту.

Одне дипломатичне джерело повідомило агентству, що кошти на потреби України можуть надійти лише після середньострокового перегляду бюджету, на який може піти ще кілька місяців – навіть із урахуванням того, що незабаром очікується осінній врожай кукурудзи.

Крім того, джерело повідомило про все більшу протидію імпорту українського збіжжя в ЄС, оскільки деякі країни не бачать сенсу в тому, щоб оплачувати додаткові транспортні витрати через запроваджену ЄС тимчасову заборону на цей імпорт.

"Це не роль Єврокомісії – забезпечувати (транспортне) страхування. Держави можуть давати гарантії, але остаточних дискусій немає", – додав співрозмовник Reuters.

Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.