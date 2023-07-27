Війська РФ обстріляли Миколаївську область, поранено двох людей

Російські військові атакували Миколаївську область сьогодні ввечері. В результаті обстрілу отримали поранення двоє людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, повідомляє його Telegram.

Російські загарбники обстріляли селище Дмитрівка Коцурубської громади.

Через ворожу атаку осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина.

Нині вони доставлені до лікарні, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

Миколаївська область

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну, яке відбулося минулого року, близько 3% області окупували збройні сили РФ. Зокрема під їх контролем опинилося місто Снігурівка та декілька навколишніх сіл.

Однак Збройні сили України звільнили захоплені території 10 листопада 2022 року.