Зеленський: Українські війська звільнили Старомайорське

Зеленський: Українські війська звільнили Старомайорське
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це говорить фейсбук-сторінка Зеленського.

"35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони "Арей", виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!"

Зеленський прокоментував це відео такими словами:

"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!"

На мапі внизу село знаходиться у червоному колі.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського.

"Старомайорське Донецької області - звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.

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