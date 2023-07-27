Зеленський: Українські війська звільнили Старомайорське
Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині, повідомляє Українська правда.
Про це говорить фейсбук-сторінка Зеленського.
"35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони "Арей", виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!"
Зеленський прокоментував це відео такими словами:
"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!"
На мапі внизу село знаходиться у червоному колі.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського.
"Старомайорське Донецької області - звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.