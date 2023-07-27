ОВА: Окупанти обстріляли Куп'янський район, постраждали п'ятеро людей

Російські окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області. В результаті обстрілу зазнали поранення п'ять людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє вiн в Telegram.

Російські загарбники обстріляли село Новоосинове близько 21:15. Внаслідок атаки постраждали пʼять цивільних: три жінки та два чоловіки.

Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Росіяни влучили у приватний житловий будинок.

"Деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці" , - заявив Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

Після деокупації регіону майже всієї Харківської області російські військові регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ.

Так, в ніч на 27 липня росіяни скинули авіабомбу на населений пункт в Куп'янському районі, внаслідок чого загинула жінка.