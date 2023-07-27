Гуменюк: Україна може залишитися без портів за два-три місяці

Якщо Росія збереже темпи обстрілів портової інфраструктури України, то за 2-3 місяці портів в нашій країні не буде, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Le Monde.

Щоб зберегти інфраструктуру Україні потрібно більше батарей сучасних систем ППО.

"Нам потрібна протиракетна і протиповітряна оборона. Посилені, потужні, сучасні та здатні протистояти тим типам ракет, які ворог використовує проти нас" , – сказала Гуменюк.

"Через два-три місяці у нас може не бути більше портів… Вони (росіяни) хочуть домінувати в Чорному морі. Вони хочуть мати зернову монополію. Україну хочуть прибрати як країну, яка здатна прогодувати світ" , — зазначила вона.

За словами речниці, українським військам, зокрема, потрібні американські винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілів півдня України.

"У той час як Україна вже має західні системи оборони, включаючи дуже складну американську ракетну систему Patriot , Росія "кожного разу вдосконалює свою тактику і не зупиняється" , — пояснила Гуменюк.

За її словами, Москва одночасно веде вогонь крилатими ракетами, гіперзвуковими і протикорабельними ракетами, коли "засоби оборони розосереджені" і всі "не в змозі протистояти цій загрозі" .

Російська армія також відновила блокаду українських портів після відмови від зернової угоди, додала Гуменюк.

"Зараз відбувається те, що практично всі порти заблоковані. Жодне судно не може піти " , — запевняє вона.

Нагадаємо, у другій половині липня Росія систематично завдає ударів по портах Одеси, Чорноморська, Миколаєва та Рені. Внаслідок ударів суттєво пошкоджена інфраструктура, знищені сотні тисяч тон зерна. Для відбудови деяких зерносховищ в порту Одеси знадобиться рік.