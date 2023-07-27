Зеленський в Одесі оглянув собор, зруйнований ракетним ударом Росії

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину 27 липня оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента.

Зеленському розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан.

Нині фахівці мають визначити можливості відновлення споруди, повідомили президенту.

Готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери.

Нагадаємо:

Це найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році та освячений у 1808-му. У 1936 році його повністю зруйнували більшовики. Собор відбудували у 1999–2011 роках на місці зруйнованого попередника.

23 липня 2023 року через ракетну атаку Росії на цивільну інфраструктуру й історичний центр Одеси цей собор зазнав значних руйнувань. Повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.