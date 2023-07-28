Польща планує майже вдвічі збільшити свою армію

Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності бойовиків із ПВК "Вагнера" та російських солдатів у Білорусі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

За словами віцепрем'єра, у країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох, шість із них будуть бойовими, а сьома — резервною.

"Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія" , – розповів Качинський.

Він також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

Раніше повідомлялося, що Польща вперше за 18 років створює﻿ в армії ракетний підрозділ.