Польща планує майже вдвічі збільшити свою армію
Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності бойовиків із ПВК "Вагнера" та російських солдатів у Білорусі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.
За словами віцепрем'єра, у країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох, шість із них будуть бойовими, а сьома — резервною.
"Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія", – розповів Качинський.
Він також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.
Раніше повідомлялося, що Польща вперше за 18 років створює в армії ракетний підрозділ.