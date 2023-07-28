У Москві поскаржилися на нічний "удар безпілотника"
"Ворожий безпілотник" нібито намагався атакувати один із об'єктів у Москві сьогодні вночі, 28 липня, і був знищений силами Міноброни РФ. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони. Руйнів і постраждалих немає", - йдеться у заяві Собяніна.
У Міноборони Росії заявили, що кошти ППО запобігли спробі нічної атаки об'єктів у Московській області, внаслідок пригоди постраждалих та руйнувань немає.
Атака дронів на Москву
Нагадаємо, що вранці 24 липня Москву атакували два безпілотники. Один із них потрапив до бізнес-центру, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав неподалік будівлі Міноборони РФ і штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.
Міноборони РФ встигло відзвітувати, що нібито "перехопило два дрони". Там також звинуватили в атаці українську сторону.