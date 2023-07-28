Японія ввела нові санкції проти РФ: під забороною автомобілі
Уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра. Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімура, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін.
"Обмеження набудуть чинності 9 серпня", - заявив міністр економіки.
Також нові обмеження стосуються таких товарів, як:
- гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;
- автозамки та автокрісла;
- шини для великогабаритних транспортних засобів;
- фанера, деревина, макулатура;
- цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;
- скляні вироби;
- деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;
- шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;
- барвники;
- фото-або кінематографічний матеріал і т.д.
У відомстві наголосили, що точний перелік товарів, що потрапили під обмеження, буде визначено 2 серпня.