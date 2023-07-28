США не планують супроводжувати судна із зерном у Чорному морі – Кірбі

США та союзники не обговорюють можливості супроводження українських суден із зерном у Чорному морі, щоб безпечно експортувати його з України. Натомість шукають інші шляхи перевезення зерна – наземним або річковим способом. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо.

Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок – ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні" , – сказав представник Білого дому.

Напередодні британське видання The Times повідомило, що Велика Британія веде переговори з членами НАТО та іншими країнами про відправку військових кораблів в Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно. За даними виданням, наразі ведуться переговори про створення так званої "коаліції" з різних країн, які можуть приєднатися до британської ініціативи.