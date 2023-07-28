Генштаб: Росіяни кидають у бій мобілізованих без підготовки

Російські окупанти відправляють на лінію зіткнення новоприбулих із РФ мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли бойової підготовки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, у населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ з території РФ прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців.

Коли мобілізованим було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало особовий склад, що прибув, що їх включать до складу штурмових підрозділів і вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення, зазначають у Генштабі.